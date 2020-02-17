В понедельник, 17 февраля, Комитет по вопросам регламента должен урегулировать вопросы отчетности народных депутатов за счет средств, которые расходуются ими во время командировок. Об этом заявил председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков, передает "РБК-Украина".

Читайте также Народных депутатов отправят учиться

Глава Рады возмутился тем, что на сейчас эта норма до сих пор не приведена в порядок.

Обращаюсь к комитету по вопросам регламента и к комитету по вопросам налоговой и таможенной политики по поводу компенсаций расходов народных депутатов за проезд. Я не совсем понимаю, почему на сегодня мы не можем привести в порядок эту норму. Почему в любых организациях, когда у вас есть командировки, вы сообщаете за те средства, которые вам в пределах бюджета предоставляются для транспортных расходов.

По его словам, депутаты должны предоставлять чеки и квитанции расходов на транспорт во время командировок. Однако в регламенте нет соответствующей нормы для отчетности депутата.

"Пожалуйста, доработайте эти изменения, чтобы не просто выделялись средства, а мы могли объяснить, как они потрачены. Если можно на следующем заседании предоставить информацию по этому вопросу", - сказал глава парламента.

Ранее мы писали о том, что чиновницу Офиса президента задержали на крупной взятке, а также замминистра и его помощника задержали на получении взятки более миллиона долларов.