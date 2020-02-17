Депутаты будут отчитываться за командировочные [ Редактировать ]
В понедельник, 17 февраля, Комитет по вопросам регламента должен урегулировать вопросы отчетности народных депутатов за счет средств, которые расходуются ими во время командировок. Об этом заявил председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков, передает "РБК-Украина".
Глава Рады возмутился тем, что на сейчас эта норма до сих пор не приведена в порядок.
Обращаюсь к комитету по вопросам регламента и к комитету по вопросам налоговой и таможенной политики по поводу компенсаций расходов народных депутатов за проезд. Я не совсем понимаю, почему на сегодня мы не можем привести в порядок эту норму. Почему в любых организациях, когда у вас есть командировки, вы сообщаете за те средства, которые вам в пределах бюджета предоставляются для транспортных расходов.
По его словам, депутаты должны предоставлять чеки и квитанции расходов на транспорт во время командировок. Однако в регламенте нет соответствующей нормы для отчетности депутата.
"Пожалуйста, доработайте эти изменения, чтобы не просто выделялись средства, а мы могли объяснить, как они потрачены. Если можно на следующем заседании предоставить информацию по этому вопросу", - сказал глава парламента.
Ранее мы писали о том, что чиновницу Офиса президента задержали на крупной взятке, а также замминистра и его помощника задержали на получении взятки более миллиона долларов.
по теме
Трибуну Верховной Рады снова "блокируют"
В пятницу, 7 февраля, народные депутат от "Слуги народа" "охраняют" трибуну и президиум Верховной Рады, чтобы не допустить блокирования со стороны оппозиции
Призыв в армию: в Украине проведут эксперимент
В пятницу, 14 февраля, на заседании комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности заместитель министра обороны Александр Полищук сделал заявление
Народных депутатов отправят учиться
В свободное от работы в Верховной Раде время народные депутаты поедут учиться в США
Поставка воды в Крым: Рада приняла важное решение
Комитет Верховной Рады по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции оккупированных территорий Крыма и Донбасса, национальных меньшинств и межнациональных отношений принял решение
Встреча Зеленского с еврокомиссаром Варгеи: что обсудили политики
В среду, 12 февраля, президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с еврокомиссаром по вопросам политики соседства и расширения Оливером Варгеи