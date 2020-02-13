В свободное от работы в Верховной Раде время народные депутаты поедут учиться в США.

Так заявляет первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко в интервью агентству "Инрефакс-Украина".

"Есть такая программа, она давно существует... Это такие научно-ознакомительные программы. Они предлагают три-пять дней провести в Конгрессе США, еще пару дней - ближе к местному самоуправлению" - рассказал Корниенко.

Пока этот вопрос находится на рассмотрении, так как в приоритете на данный момент посещение депутатами ВР и работа над поставленными задачами. Неизвестно, появится ли у них вообще свободное время.

Также 4 февраля Александр Корниенко заявил о том, что народные депутаты фракции "Слуга народа" будут проходить тренинги в партийном офисе.

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