Народных депутатов отправят учиться [ Редактировать ]
В свободное от работы в Верховной Раде время народные депутаты поедут учиться в США.
Так заявляет первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко в интервью агентству "Инрефакс-Украина".
"Есть такая программа, она давно существует... Это такие научно-ознакомительные программы. Они предлагают три-пять дней провести в Конгрессе США, еще пару дней - ближе к местному самоуправлению" - рассказал Корниенко.
Пока этот вопрос находится на рассмотрении, так как в приоритете на данный момент посещение депутатами ВР и работа над поставленными задачами. Неизвестно, появится ли у них вообще свободное время.
Также 4 февраля Александр Корниенко заявил о том, что народные депутаты фракции "Слуга народа" будут проходить тренинги в партийном офисе.
Ранее мы писали о том, что чиновницу Офиса президента задержали на крупной взятке, а также замминистра и его помощника задержали на получении взятки более миллиона долларов.
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