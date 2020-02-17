Лондонская пивоварня Camden Town Brewery в рамках специальной акции выпустила домики для ежиков, стилизованные под паб. Об этом сообщается на сайте пивоварни.

Копания предлагала покупателям устанавливать домики в садах, чтобы ежики могли согреться в них зимой и обзавестись потомством летом.

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Стоимость одного такого домика составляет 50 фунтов стерлингов. Вся первая партия домиков была распродана к 6 февраля. Вторая партия делалась на заказ – покупатели получат ее к концу месяца.

Все вырученные от продажи домиков деньги пивоварня передает Британскому сообществу спасения ежей.

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