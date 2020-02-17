В понедельник, 17 февраля, Кабинет министров Украины сообщил о плане по подписанию двустороннего соглашения о введении безвизового режима с Гренадою. Об этом сообщается в отчете Программы деятельности правительства за 2019 год.

В правительстве сообщили о плане вступления в силу "безвизовых" соглашений с Эквадором, Колумбией, Маршалловым островам, Монголией, Аргентиной и Шри-Ланкой, заключенным в 2019 году, а также по совершенствованию действующих визово-миграционных процедур.

"Дальнейшие запланированные действия: подписание двустороннего соглашения с Гренадою о введении безвизового режима", - говорится в отчете.

В Кабмине добавили, что уже было реализовано ряд шагов по либерализации визового режима для граждан Украины, которые путешествуют в другие страны, в частности путем заключения соответствующих двусторонних соглашений.

Также Украина получила безвиз с "горячей" страной. Напомним, что Украина подписала важный документ с Колумбией. А также Украина потеряла безвиз с двумя странами.