У Черкасах під загрозою знищення опинилась археологічна пам'ятка початку нашої ери. Територію ще недослідженої частини поховання Черняхівської культури підприємці намагаються забудувати і вже обнесли парканом. Історики обурилися, адже разом із початком земляних робіт унікальне кладовище з безліччю артефактів буде знищене. Станіслав Кухарчук продовжить.

Перетин вулиць Остафія Дашкевичка і Хрещатик - це самісінький центр Черкас. Зараз тут щільна забудова й інтенсивний рух. Хоча понад півтора тисячоліття тому тут теж кипіло життя. Півтора квартали звідси знаходилось величезне поселення Черняхівської культури, а на місці торгівельного центру було кладовище.

Археологи випадково наштовхнулись на поховання ще у 90-хх роках ХХ століття. А на початку двотисячних навіть змогли дослідити його. Роботи фінансував забудовник, який планував звести на цьому місці торговий центр. Щоправда, археологи тоді розкопали лише третину поховання, решта ж була під приватним сектором та дорогою. Археологічну пам'ятку занесли до державного реєстру, однак зараз на вулиці про це ніщо не нагадує.

"Поховання були виявлені от тут, на куту ось цього будинку з цієї сторони. А основна маса могильника це якраз під асфальтом от тут і оцей сектор досліджений, і зрозуміло, що буде багато поховань на ось цих ділянках".

На початку двотисячних розкопки черняхівського поховання проводив співробітник Інституту археології Дмитро Куштан. Буквально кілька тижнів тому в нього знову з'явилась можливість зазирнути в глиб історії - ділянку з приватними будинками викупили. Щоб показати, які таємниці може таїти ця земля, археолог веде нас у Черкаський краєзнавчий музей.

"Для історії цінне все і не тільки речові знахідки, а й та інформація, яку ми отримуємо, коли досліджуємо це поховання. От перед нами кераміка черняхівської культури, вона виготовлена на гончарному колі досить якісно", - говорить Дмитро Куштан, співробітник інституту археології.

Та, схоже, нових власників землі історичне надбання не цікавить. Вони вже знесли будинки, спиляли дерева й обнесли парканом ділянку. У міському департаменті архітектури пояснюють: власник консультувався щодо будівництва і готує проект. Головний архітектор міста запевняє: відмовити, принаймні у зведенні приватного будинку, він не може.

"Якщо він зробить проект більший, я йому будівельний паспорт не зможу дати …чому!? Тому, що це буде невідповідність генеральному плану, але людина може піти в суд і судом мене зобов'язати", - говорить Віталій Чорнуха, начальник управління планування і архітектури Черкаської міської ради.

Археологи ж б'ють на сполох: будь-які земляні роботи знищать пам'ятку. Черняхівські могили розташовані на глибині не більш як півтора-два метри. А за законом про збереження пам'яток, територію перед забудовою необхідно обов'язково дослідити.