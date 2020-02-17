Трагедія під Києвом. У місті Бровари колишній "беркутівець" збив двох пішоходів на переході. Водій мчав на червоне світло і навіть не загальмував.

Від заподіяних травм один чоловік помер на місці пригоди, другого шпиталізували з численними переломами. Винуватець намагався втекти з місця аварії, але його зупинили свідки трагедії.

Пізніше правоохоронці виявили у крові гонщика близько трьох проміле алкоголю - еквівалент приблизно пляшки горілки. За фактом ДТП поліція розпочала службове розслідування.