На круизном лайнере Diamond Princess в Японии, где находятся зараженные украинцы, уже заразилась первая россиянка. Об этом сообщило посольство РФ в Японии.

Женщину в ближайшие дни госпитализируют и она пройдет курс лечения. На лайнере количество зараженных превысило 350 человек. В это число входят также зараженные украинцы - они члены экипажа.

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От коронавируса уже погибло более 1700 человек, количество зараженных достигло 68,5 тысяч.

Напомним, что на лайнере Diamond Princess коронавирусом заразилось 44 американца. Соединенные Штаты решили провести эвакуацию своих граждан. А также, на другом лайнере Westerdam зафиксировали первый случай коронавируса. 83-летняя женщина оказалась первой зараженной.

Кроме того, стало известно, что на лайнере Diamond Princess обнаружили коронавирус у украинца.

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