Карантин на лайнере: коронавирусом заразилась первая россиянка [ Редактировать ]
На круизном лайнере Diamond Princess в Японии, где находятся зараженные украинцы, уже заразилась первая россиянка. Об этом сообщило посольство РФ в Японии.
Женщину в ближайшие дни госпитализируют и она пройдет курс лечения. На лайнере количество зараженных превысило 350 человек. В это число входят также зараженные украинцы - они члены экипажа.
От коронавируса уже погибло более 1700 человек, количество зараженных достигло 68,5 тысяч.
Напомним, что на лайнере Diamond Princess коронавирусом заразилось 44 американца. Соединенные Штаты решили провести эвакуацию своих граждан. А также, на другом лайнере Westerdam зафиксировали первый случай коронавируса. 83-летняя женщина оказалась первой зараженной.
Кроме того, стало известно, что на лайнере Diamond Princess обнаружили коронавирус у украинца.
Мы писали, что власти Китая вводят смертную казнь за сокрытие симптомов коронавируса.
по теме
В Китае людям запретили выходить из дома
Местным жителям запретили покидать свои дома
В Украине нет случаев заражения коронавирусом - Минздрав
В Украине не зафиксировали ни одного случая заражения коронавирусом
В Сингапуре количество зараженных коронавирусом стремительно растет
По состоянию на 12 февраля в Сингапуре коронавирусом COVID-19 заразилось еще несколько человек
Смертельный коронавирус: куда госпитализируют украинцев
В Украине определили медицинские учреждения для госпитализации тех, кто был заражен коронавирусом
Эвакуация украинцев из Уханя сорвалась: что произошло
Во вторник, 11 февраля, в китайской провинции Хубей, в городе Ухань украинцы ожидали эвакуации