У четвер до України з Китаю прибуде літак із нашими громадянами. За словами заступника міністра охорони здоров'я - переговори ще тривають і на батьківщину повернуться близько півсотні наших земляків та 25 іноземців.

На борту будуть усі, хто виявив бажання залишити Піднебесну. І це - лише здорові люди. Їх супроводжуватимуть медики. Одразу після прибуття на них чекає два тижні карантину.

Якщо упродовж цього періоду в когось виявлять симптоми коронавірусу, його помістять у спеціальний бокс у лікарні. І якщо хворобу підтвердять ізоляцію для інших, хто прибув - продовжать. Де утримуватимуть українців, яких евакуюють із китайського Уханя, - Міністерство охорони здоров'я тримає у таємниці.

"Евакуюються здорові люди, на борт людей з симптомами ГРВІ не буде допущено. Буде задіяний тільки один заклад, в якому будуть розміщені всі евакуйовані громадяни,а також члени екіпажу і люди, які супроводжують членів екіпажу, в тому числі і медичні працівники", - говорить Віктор Ляшко, заступник міністра охорони здоров'я України.