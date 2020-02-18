Коли завершать розслідування справ Майдану? Відповіді на це запитання вимагали рідні героїв "Небесної сотні". Напередодні чергової річниці трагічних подій - вони вже вдруге зустрілися із представниками ДБР. Про що говорили - чув Геннадій Вівденко.

Це вже друга зустріч, за останніх п'ять днів, слідчих та родичів загиблих під час Революції гідності. Незважаючи на довготривалість справи - діалог активізувався. Юристи повідомляють, що вже місяць працюють 37 співробітників Держбюро розслідувань. Активісти цю заяву відразу піддають сумніву. Юрій Аксенін ще 2015, у суді був визнаний потерпілим, але досі не допитаний слідством.

"Нам саме цікаво доброчесність і відповідальність до роботи саме тих 37 персон", - говорить Юрій Аксенін, голова ГО "Родина Героїв Небесної Сотні.

У Генпрокуратурі над цією справою раніше працювало над 96 спеціалістів. Зараз лише 17, досвідчені, перейшли до Бюро розслідувань займатися цим слідством. 20 - нові люди, Однак в ДБР переконують: буде запроваджено персональну відповідальність перед кожним потерпілим.

"Час наш найбільший ворог за плином кожної хвилини, дня, втрачаються докази, помирають свідки і здобувати докази все складніше. Кожен потерпілий в справі може безпосередньо контактувати із слідчим, ознайомлюватися із справою. Подавати скарги, у публічній площині казати, що хтось не доробив", - говорить Артем Яблонський, слідчий Державного бюро розслідувань.

Поки що з чотири з половиною тисячі томів з Генпрокуратури до Держбюро передано далеко не всі. Поспішають, лише за останні три дні у розпорядження слідства поступило 830 справ.

"Всього три дні залишилося, наскільки ви вкладаєтеся у графік і наскільки прийняті всі справи", - говорить Тамара Швець, дружина загиблого героя "Небесної сотні".

За три дні має бути перший непублічний звіт щодо ходу справ перед родинами. Якраз в річницю кривавих подій на Інститутській. Загалом під час "революції гідності" загинуло 104 активісти Євромайдану.

"Керівництвом так поставлена робота, визначені перші пріоритети, напрямки де треба більше допрацювати. 1707 кинуто усіх кращих слідчих для здійснення досудового розслідування", - говорить Олександр Чорноблацький, слідчий Державного бюро розслідувань.

Слідчі повідомили - багато розповідати про стан справ прилюдно зараз вони не можуть, з одного боку, забороняє законодавство, бо це сприятиме стороні захисту підозрюваних. З іншого - заважатиме екстрадиції звинувачених із-за кордону, де ті можуть переховуватися.

Двадцятого лютого має відбутися закрита зустріч прокурорів та слідчих ДБР з потерпілими та близькими загиблих під час "революції гідності". Для цього громадяни з'їдуться з усієї України. Після цього проанонсований брифінг на якому, як очікується, будуть оприлюднені нові факти злочинів тих буремних подій шестирічної давнини.