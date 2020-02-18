Мировые цены на нефть стремительно "падают" [ Редактировать ]
Во вторник, 18 февраля, стало известно, что фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в апреле упали в цене до 57,08 доллара за баррель. Об этом сообщает Bloomberg.
По данным издания по состоянию на 8:08, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 1,02%.
При этом цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 51,70 доллара за баррель, потеряв 0,67%.
Ранее сообщалось, что мировые цены на нефть снижаются. А также в Норвегии горел нефтяной танкер. Кроме того, в Министерстве финансов назвали причину укрепления гривны.
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Добавим, что Зеленский подписал закон о разделении "Нафтогаза". Также Милованов рассказал о кадровых перестановках в "Нафтогазе".
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