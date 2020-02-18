Cитуація на Луганському напрямку контрольована - штаб ООС [ Редактировать ]
Cитуація на Луганському напрямку контрольована, запеклий бій з окупантами завершився - про це повідомили в штабі Операції об'єднаних сил. За останніми даними, в результаті ворожих атак один український військовий загинув, четверо поранені, усі у задовільному стані.
У штабі зазначили, що жодної позиції поблизу Новотошківського, Кримського та Хутора Вільного ворогу не віддали. Нагадаю, близько п'ятої ранку на цій ділянці фронту - противник, під прикриттям вогню з артилерії і мінометів, намагався прорвати оборону армійців. І отримав належну відповідь наших захисників. Близько дев'ятої ранку окупанти запросили режим тиші.
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