Cитуація на Луганському напрямку контрольована, запеклий бій з окупантами завершився - про це повідомили в штабі Операції об'єднаних сил. За останніми даними, в результаті ворожих атак один український військовий загинув, четверо поранені, усі у задовільному стані.

У штабі зазначили, що жодної позиції поблизу Новотошківського, Кримського та Хутора Вільного ворогу не віддали. Нагадаю, близько п'ятої ранку на цій ділянці фронту - противник, під прикриттям вогню з артилерії і мінометів, намагався прорвати оборону армійців. І отримав належну відповідь наших захисників. Близько дев'ятої ранку окупанти запросили режим тиші.