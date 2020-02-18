2-летний Егор с диагнозом ДЦП нуждается в лечении [ Редактировать ]
Маленький Егор с диагнозом ДЦП срочно нуждается в помощи. Ему всего 2 года, но он уже столкнулся с таким страшным заболеванием.
В семье Екатерины Мироненко произошла страшная трагедия - их сын родился с диагнозом ДЦП. Мальчику сейчас 2 года и у него спастический тетрапарез (форма детского церебрального паралича), а также задержка психического и речевого развития. Все эти 2 года они семьей лечат сына и ездят на реабилитации.
Екатерина Мироненко рассказала, что в семье работает только муж и больше они не знают где взять средства.
Семья искренне надеется на любую помощь и понимание неравнодушных людей.
- Мама - Екатерина Мироненко
- Карта для оказания помощи - 4149 4991 3321 7792
- Связаться с мамой вы можете по ссылке.
Екатерина также предоставила результаты обследований:
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