Засор труб – это неприятная проблема, с которой сталкивался в своей жизни практически каждый человек. Особенно часто подвергаются такой неприятности стоки в раковинах ванной и кухни, а также слив унитаза. Данная проблема может возникнуть по двум причинам: небрежное отношение к сантехнике или по невнимательности.

В первом случае люди думают, что все, что попало в трубопровод, прекрасно смоет и растворит проточная вода, а во втором – срабатывает обычная неосторожность, из-за которой в слив может попасть какой-либо предмет, затрудняющий отход жидкости. Но, что делать если засорились трубы? Обширный ответ на этот вопрос можно найти на просторах интернета, главное понимать какой именно вариант решения проблемы вам подходит.

Проблемы при самостоятельной прочистке труб

Зачастую, столкнувшись с проблемой засора стоков, каждый пытается решить ее самостоятельно. Тогда в ход идут различные способы:

использование вантуза;

совокупное применение уксусной кислоты и соды;

устранение проблемы с помощью химических средств.

Вантуз не нанесет основательного вреда системе водоотвода. Он даже может стать главным помощником в устранении незначительного засора в трубе, но усердное использование оставшихся двух методов прочистки может ухудшить ситуации в целом.

Злоупотребление химическими средствами неизбежно приведет к нарушению целостности слива. А если это вещество оставить на несколько часов или на всю ночь, то частичная замена трубопровода вам гарантирована. Химия разъест пластик и он начнет постепенно пропускать воду, что в конечном итоге закончиться протеканием слива.

Уксус и сода также не являются хорошим вариантом для решения проблемы. Для прочистки стоит использовать либо щелочное, либо кислотное средство. Одновременное их применение приведет в негодность всю систему водоотвода.

Чтобы не усугублять ситуацию и облегчить себе жизнь, достаточно просто обратиться в ТОВ "КРОТ-СЕРВИС". Квалифицированные специалисты быстро и качественно справятся с поставленной задачей.

Преимущества прочистки с Кrot-servis

Компания "КРОТ-СЕРВИС" специализируется на качественном устранении засоров в стоковых системах. В составе команды находятся высококлассные профессионалы данной сферы, которые эффективно решают поставленные задачи. Сантехники используют только действенные методы в своей работе, что позволяет максимально сохранить целостность труб.

Грамотные специалисты, при помощи соответственного оборудования, могут провести точную диагностику и совершенно безопасно очистить трубопровод различной конфигурации и диаметра.

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