В "Ашан Украина" открестились от скандального Сергея Осипенко, – СМИ [ Редактировать ]
Отдел коммуникаций компании "Ашан Ритейл Украина" заявил, что Сергей Осипенко не является директором по развитию "Ашан Ритейл Украина". Об этом сообщило интернет-издание Delo.ua.
Напомним, как ранее сообщалось, украинская "дочка" французской сети "Ашан" попадала в скандал за скандалом. В частности, активисты общественных организаций обратились в прокуратуру с требованием дать оценку действиям директора по развитию "Ашан ритейл Украина" Сергею Осипенко, который, по их словам, втянул компанию в незаконную застройку земельного участка, расположенного на жилом массиве Троещина в Киеве.
Также заявители потребовали от правоохранителей обратить внимание на факты "нецелевого использования, разворовывания и финансовых нарушений Осипенко во время захвата земельного участка площадью около 27 га в пгт. Таирово Овидиопольского района Одесской области, где должны были быть построены гипермаркет "Ашан", торгово-развлекательного центра (ТРЦ) и ритейл-парк Les Vignes.
В результате в "Ашан Ритейл Украина" открестились от Сергея Осипенко. Более того, в компании заявили, что указанный земельный участок на Троещине компании не принадлежит.
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