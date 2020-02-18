Отдел коммуникаций компании "Ашан Ритейл Украина" заявил, что Сергей Осипенко не является директором по развитию "Ашан Ритейл Украина". Об этом сообщило интернет-издание Delo.ua.

Напомним, как ранее сообщалось, украинская "дочка" французской сети "Ашан" попадала в скандал за скандалом. В частности, активисты общественных организаций обратились в прокуратуру с требованием дать оценку действиям директора по развитию "Ашан ритейл Украина" Сергею Осипенко, который, по их словам, втянул компанию в незаконную застройку земельного участка, расположенного на жилом массиве Троещина в Киеве.

Также заявители потребовали от правоохранителей обратить внимание на факты "нецелевого использования, разворовывания и финансовых нарушений Осипенко во время захвата земельного участка площадью около 27 га в пгт. Таирово Овидиопольского района Одесской области, где должны были быть построены гипермаркет "Ашан", торгово-развлекательного центра (ТРЦ) и ритейл-парк Les Vignes.

В результате в "Ашан Ритейл Украина" открестились от Сергея Осипенко. Более того, в компании заявили, что указанный земельный участок на Троещине компании не принадлежит.