Після бою в офісі президента терміново скликали засідання Ради нацбезпеки і оборони. Чим воно закінчилося - розкаже Юлія Жешко.

Саме питання ескалації на фронті було першим на порядку денному Ради безпеки, - про це повідомив президент Володимир Зеленський. І висловив співчуття сім'ї загиблого українця.

"Ми почали з провокації, яка відбулась сьогодні вранці на контактній лінії. Хочу сказати, що у нас потужна армія. Провокації бувають і наша армія сильно відповіла. Але, не зважаючи на це - ситуація повністю контролюється начальником Генштабу", - заявив Володимир Зеленський, президент України.

Ворог атакував приблизно о п'ятій ранку на Луганщині. І зі слів начальника Генштабу, провокацію супротивник вчинив до річниці звільнення Дебальцевого. Гатив з усіх артилерійських систем по позиціях 72 та 93 механізованих бригад.

"Ми впевнені, що ця провокація не змінить курс. Тому що лише з сильною армією можна сідати за стіл переговорів. Курс до того, що ми ідемо до припинення війни і миру. До речі, хотів би виказати співчуття нашому одному загиблому бійцю. І хай наші поранені - все у них буде добре", - наголосив Володимир Зеленський, президент України

Представники оборонного сектору, в свою чергу відзвітували президентові про те, що держави-партнери про військові конфлікти на сході поінформовані. До того ж, узгодили збільшення фінансування оборонної галузі.

"Єдине можу сказати: "Держоборон" - замовлення підвищено, у порівнянні з минулим роком на 16%. І цього року ми плануємо витратити більше 1 млрд. доларів. Наступним питанням було затвердження стратегії національної безпеки України. Ви знаєте, що кожного ранку, все керівництво України, включаючи президента, отримує звіт - що відбувається на лінії зіткнення. Ми цією інформацією ділимось не лише з Німеччиною і Францією. Увесь світ знає, що відбувається в нашій країні", - зазначив Олексій Данілов, секретар РНБО.

В Офісі президента наголосили: усі питання, обговорені на терміновому засіданні, сприятимуть налагодженню миру на сході. І мають скорегувати позицію партнерів під час майбутньої зустрічі в Нормандському форматі. А вона має відбутися вже за місяць.