Рутинна робота над земельним законом і заклики до опозиції розблокувати процес. Верховна Рада другий тиждень розглядає поправки до законопроекту про ринок землі, і кінця їм не видно. Чого просять "слуги народу" та що на це відповідає опозиція?

Від початку засідання з трибуни Верховної Ради говорять про ситуацію на Донбасі та найпотужніші за останній час бойові дії.

"Те, що сьогодні відбувається в районі Золотого - це ціна, яку ми платимо за наші поступки, це ціна за розведення, це ціна за поступки для того, щоб відбувалась чергова зустріч у Нормандському форматі", - наголосив Сергій Рахманін, народний депутат, "Голос".

На додачу деякі фракції кличуть до Верховної Ради на килим міністра оборони та начальника Генштабу. У пропрезидентській, - у відповідь - мовчать, посилаючись на засідання РНБО. Мовляв, лише фахівці можуть давати оцінку. А в опозиції ще раз дорікають тим, хто у владі

"Любое обострение и любая де-эскалация свидетельствует о том, что у нас нет продвижения по пути мира. Если вспомнить не только Минские соглашение, но и парижское коммюнике от 9 декабря - то там было установлено, что до конца года должен быть установлен стабильный, постоянный режим прекращения огня. Возникает вопрос: почему этот режим не был установлен на стабильной основе до 1 января. Согласно сводок СММ ОБСЕ за прошедшую неделю обстрелы были с двух сторон по линии соприкосновения", - зазначив Віктор Медведчук, народний депутат, голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя".

Між виступами - у нардепів марудна робота. Парламент - занурений у законопроект про ринок землі, і, за підрахунками, до фінального голосування дійдуть не раніше квітня. "Слуги народу" просять інші фракції відкликати тисячі поправок, щоб не гальмувати процесу розгляду.

"Я закликаю всіх депутатів, аби вони відмовились від правок, це, по-перше - економія державного бюджету, тому що це мільйони, які будуть використовуватись зараз на проведення засідань, зарплати помічників, зарплати депутатів - фактично бюджет втрачає. Друге: у нас дуже важливі законопроекти є - це і виплата зарплат шахтарям, 20 млн грн, закон про чорнобильців, вони всі зависли", - наголосив Олександр Качура, народний депутат, "Слуга народу".

Та жодна з опозиційних фракцій на поступки йти не готова.

"Ми не відкличемо жодної своєї правки, тому що це вимога людей, щоб земля не опинилась в руках олігархів. А на ті закиди, що ми буцімто затягуємо роботу парламенту - то у нас абсолютно конструктивна пропозиція: зніміть цей закон, проти якого виступає суспільство, розгляньте його серед фермерів, серед людей, проведіть референдум, і несіть в зал. Іншого рішення не буде. Це вимога людей - щоб земля була їх власністю, а не опинилась в руках олігархів", - наголосив Юрій Бойко, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя".

"Мої правки - це обмеження землі в одні руки, 500 га, не 200, і не 10, щоб землю могла купити тільки людина, яка живе в громаді або суміжній громаді - це стимулюватиме формування саме фермерських господарств, людей, які живуть на цій землі. І третє - щоб ввести ринок землі з 2024 року", - заявив Олексій Гончаренко, народний депутат, "Європейська Солідарність".

"Чкщо хтось вважає це спамом - це їх право, право "соросят" так думати. Це право тих людей, які хочуть віддати 72% української землі, розбазарити її і передати під контроль іноземних кампаній, іноземних фізичних осіб", - заявив Сергій Власенко, народний депутат, "Батьківщина".

А "Слуги народу" впевнені: закон ухвалять у цілому, і зараз - просто марнують час. Який, до слова, у пропрезидентській фракції не гають, бо продовжують переговори з деякими непоступливими.

"Що стосується роботи з депутатами - у нас там 12-13 депутатів, з усієї фракції, які виступають проти. Ми з ними спілкуємось, нормально, намагаємося переконати, я і в Офісі президента - ми ж одна команда, це наш спільний законопроект", - заявив Давид Арахамія, народний депутат, "Слуга народу".

Ще зранку в кулуарах говорили про призначення позачергової сесії - до річниці подій на Майдані. Втім, "слуги народу" ідею опозиції не підтримали. Принаймні, поки що.