Подробиці вчорашнього бою, що тривав майже 6 годин - у матеріалі Геннадія Вівденка.

Ці кадри зняла жителька міста Попасна.

Вогнева атака ворога почалася рано-вранці на широкому фронті. Від району міста Попасна, - до селища Новотошківське, що неподалік Лисичанська та Сєвєродонецька. Мешканці по той бік лінії фронту - з окупованих територій, - навіть зняли обстріл українських позицій. Чітко видно, як б'є ворожа артилерія з позицій проросійських сил.

"Вон, еще одна полетела. Ой-йо-йой! Даня, сынок, отойди пожалуйста!"

Противник намагався прорвати оборону українських військ та перетнути лінію зіткнення на ділянці в районі Новотошківського. Бойовики випустили по наших підрозділах 70 мін 120 та 82 калібрів, здійснили 30 пострілів з танка. Під вогневим прикриттям кілька груп противника кидалися в атаку.

"Після п'ятої ранку незаконні збройні формування ОРДЛО відкрили артилерійський вогонь з усіх систем по позиціях 72 і 93 окремих механізованих бригад. Також застосовували калібр і 152 мм", - повідомив Руслан Хомчак, голова Генерального штабу України.

Після п'ятої ранку у районі Новотошківського на трьох напрямках - ворог атакував піхотними групами під прикриттям бронетехніки. Запеклий бій тривав майже 6 годин. З одного зі спостережних пунктів з назвою "Баня" - довелося ненадовго вивести наших бійців Білоцерківської 72 бригади "Чорних Запорожців".

"Згідно 51 статті Організації об'єднаних націй, ми дали адекватну відповідь також зі всього озброєння, яке було необхідно застосувати. Перед тим, із того спостережного пункту дали команду людям відійти, бо прийшлось туди наносити вогонь", - зазначив Руслан Хомчак, голова Генерального штабу України.

Наші механізовані бригади вимушені були завдати контрудару. За інформацією генштабу України, на цю годину всі позиції українських військ перебувають під контролем ЗСУ.

"Десь з десятої години противник запросив режим "тиші", тому що їм необхідно забрати їхніх убитих і поранених. За нашим даними, втрати противника підтверджені: четверо загинули, 6 поранених. Зараз ситуація стабільна, вогонь припинився", - зазначив Руслан Хомчак, голова Генерального штабу України.

Під час боїв на цій ділянці фронту один український боєць загинув, троє поранені, двоє контужені. Зараз представники спільного Центру з контролю та координації із припинення вогню працюють над тим, щоб забрати тіла загиблих з поля бою.