Асамблея ООН проведе спеціальне засідання щодо ситуації на Донбасі [ Редактировать ]
Сьогодні, з ініціативи України, Генеральна Асамблея ООН проведе спеціальне засідання щодо ситуації на тимчасово окупованих територіях України. У дискусії візьме участь міністр закордонних справ України - Вадим Пристайко. Також він зустрінеться з генеральним секретарем ООН Антоніо Гутеррішем та головою 74 сесії Генасамблеї ООН - Мухаммадом-Банде.
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