І про евакуацію наших громадян із Китаю, яка все ж таки розпочалася. Як повідомляють, чартер із Києва о 16.00 за Київським часом прибув до міста Ухань, де має взяти на борт півсотні українців та 25 громадян інших країн.

Виліт дозволять лише тим людям, що повністю здорові та попередньо підписали згоду на евакуацію. Протягом польоту пасажирів наглядатиме бригада медиків. Раніше повідомлялося, що навіть екіпаж літака буде вдягнений у костюми біозахисту.

Після прибуття в Україну, на всіх пасажирів, і вочевидь на медиків та екіпаж, чекатиме двотижневий карантин. Щоправда, досі залишається таємницею, де саме розмістять людей. На сайті МВС сьогодні з'явилося повідомлення, в якому міністерство докладно змалювало як саме планує забезпечити ізоляцію та охорону місця. Зокрема, йдеться про, цитую, "посилене приміщення, подвійне кільце захисту, охорони та знезараження.

Щодоби територію охоронятимуть 30 поліцейських і 17 нацгвардійців, крім того навколо чергуватимуть патрулі пішки та на автівках, функціонуватиме контрольно-пропускний пункт і система відеоспостереження, а поряд працюватиме Цілодобовий об'єднаний ситуаційний центр МВС".

Втім, де саме знаходиться це чарівне місце - в уряді не кажуть. І радше за все, свідомо, адже напередодні ми всі стали свідками того, як у кількох областях люди почали протестувати проти можливого сусідства з карантинним табором.

На Тернопільщині дійшло аж до облаштування блокпостів. Зрештою, куди саме доправлять евакуйованих, ми можливо дізнаємося сьогодні. Літак із Уханя має прибути близько 10.00 вечора. Де сяде - теж невідомо.