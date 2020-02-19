Велика Британія закриє кордони для дешевої робочої сили. В уряді розповіли подробиці нової міграційної системи. Вона стане бальною. Візи не видаватимуть іноземцям, які хочуть працювати офіціантами чи покоївками. Натомість чекають у країні талановитих науковців і медиків. Наша британська кореспондентка Світлана Чернецька розкаже більше.

Зміни в міграційній системі - радикальні. "Брекзит" повністю розв'язав руки Лондону, і уряд робить усе, щоб зменшити притік іммігрантів. Уже з наступного року міграційна система буде бальною. Тобто, щоб отримати візу - необхідно відповідати ряду критеріїв.

10 балів дасть знання англійської мови. 20 - запрошення на роботу. Ще по 20 - присуджують за високу зарплату та працю в секторі з дефіцитом робочої сили. Для отримання візи достатньо 70 балів.

Виняток зробили для сезонних працівників. Традиційно, британці не зацікавлені у зборі врожаю на фермах. Зазвичай це клопіт іммігрантів. Зміни внесли також і в список професій, які вважають низькокваліфікованими. У ньому продавці, офіціанти і покоївки. Та оскільки в країні зараз є нестача столярів, штукатурів і виховательок - їх причислили до професій високої кваліфікації.

"Що стосується ринку праці, то ми й надалі спостерігатимемо за його динамікою. І якщо побачимо брак працівників у ключових секторах, переглянемо свій підхід. Щоб заохотити сюди людей із тією кваліфікацією, у якій наша економіка має потребу", - говорить Пріті Пател, міністр внутрішніх справ Великої Британії.

Щоправда, цим щедрим обіцянкам уряду вірять не всі. Особливо занепокоєні асоціації фермерів, медсестер і ресторанного бізнесу. Зокрема, візи не отримають пекарі, м'ясопереробники та сировари. Це низькооплачувані посади і на них часто претендують іноземців.

"І в державному, і в приватному секторах - працедавці переживають за результати таких новацій. Уряду помилково припускає: якщо робота порівняно низькооплачувана, вона неважлива, тобто, не цінується. А це матиме згубний вплив на економіку", - говорить Діана Еббот, міністр внутрішніх справ тіньового уряду Великої Британії.

До кінця цього року діятиме попередня міграційна система. Вона надає преференції працівникам із Євросоюзу. Але щойно перехідний період "брекзиту" скінчиться - усіх іноземців у правах зрівняють. Це буде на руку українцям. Адже змагатися за роботу у Великій Британії можна буде на однакових умовах з усіма вихідцями з інших країн.