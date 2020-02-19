Наталія Королевська та Сергій Каплін закликали відкликати редакцію нового трудового кодексу [ Редактировать ]
Урядову редакцію нового трудового кодексу треба відкликати. Про це сьогодні говорили на засіданні парламентського комітету соцполітики нардепи та представники профспілок.
Вони домовилися - депутати підсумують усі вимоги профспілок та внесуть їх до парламентської зали. Головна мета - унеможливити ухвалення кодексу про працю у його нинішньому варіанті. Адже він насамперед захищає права роботодавців, а не найманих працівників.
"Мы встали здесь с профсоюзами и требуем отозвать трудовой кодекс Милованова, потому что нечего нам тут рабовладельческий кодекс в Украине. Не трогать профспилки. Они еще покажуть и сегодня их час. Выводить людей на улицы в рамках. Проводить все согласно конституции и законов Украины. И показать что люди работающие в нашей стране есть. Будет не позволено уничтожить наши рабочие места", - говорить Наталія Королевська, народний депутат України, "Опозиційна платформа - За життя".
"Ми виступаємо проти законопроектів, які обмежують права профспілків. Ми виступаємо проти трудового кодексу у редакції влади. Який зраз приймається. Там є багато позитивних новел разом з тим його концепція ідеологія полягає в тому що зробити працівника рабом роботодавця зробити рабовласником і державу як основного роботодавця зробити рабовласником всього народу Україну", - говорить Сергій Каплін, голова конфедерації профспілок України.
по теме
Законопроект про працю недосконалий та повинен бути узгоджений з новими лідерами профспілок
Законопроект про працю недосконалий, але прогнозований. На цьому наголосили колишні народні обранці. За їхніми словами, документ очікуваний тому, що чинний трудовий кодекс не змінювали вже майже 50 років
Сергій Льовочкін пояснив небезпеку від створення в Україні хабу для карантину
В "Опозиційній платформі - За життя" вважають - звозити до України стільки ймовірно хворих на коронавірус іноземців ризиковано
Депутати від "Опозиційної платформи - За життя" закликали розглянути правки до законопроекту про ринок землі
Понад шість сотень поправок до законопроєкту про ринок землі встигли розглянути народні депутати. Усього зауважень трохи більше як чотири тисячі. Та окрім земельного законопроєкту депутати почали говорити про перший звіт уряду, слухати прем'єра планують у п'ятницю
Правительство, превратившее Украину в карантинный хаб, должно быть отправлено в отставку
В "Оппозиционной платформе - За жизнь" сделали заявление
Юрий Бойко: в нынешних условиях открытие рынка земли - преступление против народа Украины
Сопредседатель фракции "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко сделал заявление