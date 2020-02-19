Урядову редакцію нового трудового кодексу треба відкликати. Про це сьогодні говорили на засіданні парламентського комітету соцполітики нардепи та представники профспілок.

Вони домовилися - депутати підсумують усі вимоги профспілок та внесуть їх до парламентської зали. Головна мета - унеможливити ухвалення кодексу про працю у його нинішньому варіанті. Адже він насамперед захищає права роботодавців, а не найманих працівників.

"Мы встали здесь с профсоюзами и требуем отозвать трудовой кодекс Милованова, потому что нечего нам тут рабовладельческий кодекс в Украине. Не трогать профспилки. Они еще покажуть и сегодня их час. Выводить людей на улицы в рамках. Проводить все согласно конституции и законов Украины. И показать что люди работающие в нашей стране есть. Будет не позволено уничтожить наши рабочие места", - говорить Наталія Королевська, народний депутат України, "Опозиційна платформа - За життя".

"Ми виступаємо проти законопроектів, які обмежують права профспілків. Ми виступаємо проти трудового кодексу у редакції влади. Який зраз приймається. Там є багато позитивних новел разом з тим його концепція ідеологія полягає в тому що зробити працівника рабом роботодавця зробити рабовласником і державу як основного роботодавця зробити рабовласником всього народу Україну", - говорить Сергій Каплін, голова конфедерації профспілок України.