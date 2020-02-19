Китайские компании начали задерживать зарплаты, переводить своих сотрудников на неполный рабочий день или отправлять в неоплачиваемый отпуск из-за падения деловой активности, связанной со вспышкой коронавируса. Об этом сообщает Bloomberg.

Больше всего вспышка коронавируса ударила по небольших компаниях, в частности тех, которые работают в сфере услуг.

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Проблемы с оплатой труда испытывают работники гостиничного бизнеса и частных школ, торговых центров, парков развлечений и театров: из-за карантина и запрета на передвижения такие предприятия теряют клиентов, а их владельцам приходится сокращать расходы на оплату труда, - говорится в сообщении.

Официальной статистики того, сколько китайцев теряют зарплаты и выходят в неоплачиваемые отпуска нет.

Согласно данным сайтов по поиску работы, в Китае почти вдвое упало количество новых резюме, а около трети соискателей работы сообщили, что понимают, что могут не получать заплаты.

По расчетам аналитиков Bloomberg, влияние нового коронавируса на экономику уже стало сильнее, чем влияние вируса SARS 17 лет назад.

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