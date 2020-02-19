В Китае из-за коронавируса начали задерживать зарплаты [ Редактировать ]
Китайские компании начали задерживать зарплаты, переводить своих сотрудников на неполный рабочий день или отправлять в неоплачиваемый отпуск из-за падения деловой активности, связанной со вспышкой коронавируса. Об этом сообщает Bloomberg.
Больше всего вспышка коронавируса ударила по небольших компаниях, в частности тех, которые работают в сфере услуг.
Проблемы с оплатой труда испытывают работники гостиничного бизнеса и частных школ, торговых центров, парков развлечений и театров: из-за карантина и запрета на передвижения такие предприятия теряют клиентов, а их владельцам приходится сокращать расходы на оплату труда, - говорится в сообщении.
Официальной статистики того, сколько китайцев теряют зарплаты и выходят в неоплачиваемые отпуска нет.
Согласно данным сайтов по поиску работы, в Китае почти вдвое упало количество новых резюме, а около трети соискателей работы сообщили, что понимают, что могут не получать заплаты.
По расчетам аналитиков Bloomberg, влияние нового коронавируса на экономику уже стало сильнее, чем влияние вируса SARS 17 лет назад.
Ранее мы писали о том, что на лайнере Diamond Princess коронавирусом заразилось 44 американца.
Также читайте о том, чем может обернуться эвакуация украинцев из Уханя.
по теме
Эвакуация украинцев из Китая: на борт самолета не пустили четырех человек
По предварительной информации, трех украинцев и одну иностранку не пропустили на этапе осмотра
Операция "эвакуация": украинский самолет прибыл в Ухань
Прибытие самолета с эвакуированными в Украину ожидается утром 20 февраля
7 автобусов и 33 спасателя: как будут встречать эвакуированных из Уханя
Самолет с эвакуированными вернется в Украину утром 20 февраля
Эвакуация из Уханя: за украинцами вылетел самолет
Ночью в среду, 19 февраля, из Киева отправился самолет в китайский город Ухань
Новый коронавируса: в ВОЗ рассказали об опасности
Всемирная организация здравоохранения сделала важное заявление касательно коронавируса Covid19