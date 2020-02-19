В среду, 19 февраля, стало известно, что в Иране умерли два человека, ранее заразившиеся китайским коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает агентство CNBC.

Отметим, что еще несколько дней назад официальные представители иранских властей заявляли, что в стране не было подтверждено ни одного случая инфицирования вирусом.

Однако позже стало известно о двух гражданах, заразившихся COVID-19 в иранской провинции Кум.

Напомним, что на лайнере Diamond Princess коронавирусом заразилось 44 американца. Соединенные Штаты решили провести эвакуацию своих граждан. А также, на другом лайнере Westerdam зафиксировали первый случай коронавируса. 83-летняя женщина оказалась первой зараженной.

Кроме того, стало известно, что на лайнере Diamond Princess обнаружили коронавирус у украинца.