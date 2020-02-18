В среду, 19 февраля, самолет Boeing 737-700 рейса SPQ7301 авиакомпании SkyUp готовится к вылету для вывоза украинцев из эпицентра опасного коронавируса - Уханя. Такая "операция" может обернуться для Украины необратимыми последствиями и несет серьезные риски, ведь ни один коммерческий перевозчик в стране не может обеспечить безопасность пассажиров, экипажей и всех, кто потенциально подвергается угрозе заражения после такого перелета.

Стоит отметить, что все остальные авиакомпании, кроме SkyUp, отказались перевозить украинцев из Китая.

Опасности подвергается не несколько десятков людей, а фактически, все население страны.

Людей, привезенных из Китая, намерены поселить в санатории Львовской и Киевской областей. Это вызвало возмущение у многих жителей страны. Так, во Львовской области люди уже вышли на митинг протеста.

Также появилась информация, что часть людей попадет на базу санатория "Пролисок" Обуховского района, который расположен в поселке Козин. Власти и люди обеспокоены тем, что это подвергает жителей поселка опасности:

"Необдуманные решения могут привести к страшной эпидемии, ведь логично размещение данного учреждения подальше от поселений граждан и в специализированных заведений", - говорится в одном из заявлений депутата.

Помимо всего прочего, средств эффективной защиты на рейсе SPQ7301 нет и быть не может. Для выполнения рейса такой протяженности и временной длительности нужно как минимум три экипажа. Это почти два десятка людей, сотрудников авиакомпании. До сих пор остается загадкой, как работодатель мотивировал персонал к такому перелету.

В связи со сложившейся ситуацией, президент МАУ Евгений Дыхне на своей странице в Facebook сделал заявление:

Смотрел сейчас "Свободу слова" с Шустером. Обсуждали короновирус и эвакуацию украинских граждан из провинции Хубей и города Ухань. Нужно сказать, что очень правильным и логичным является стремление государственных чиновников вывезти оттуда наших граждан. Это сделали уже практически все страны, правда, многие вывозили сограждан военными самолетами (Франция/Герман/Россия). Летели, конечно, и гражданские борты, но на более ранних этапах и специальным образом зафрахтованные и оборудованные для эвакуации.

Так, по его мнению, для решения подобного рода ситуаций у государства должны срабатывать механизмы чрезвычайного реагирования - МЧС, санавиация, ДСНС и т.д.

Нашей авиакомпании поступало предложение о предоставлении борта для эвакуации, однако мы приняли решение "не лететь". На то есть несколько причин.

Среди главных причин отказа от перелета, Евгений выделил следующие:

Во-первых, и это самое главное, после авиакатастрофы в небе над Тегераном 8 января 2020 года нашим экипажам хватает и собственных психоэмоциональных нагрузок. Мы не чувствуем в себе морального права предлагать трем экипажам, которые должны были бы осуществить этот рейс (это минимум 15 человек), провести в условиях закрытого типа две недели после рейса.

Во-вторых, такой рейс потребует специальной подготовки в связи с: 1) дозаправкой в промежуточном аэропорту; 2) необходимостью спецподготовки салона воздушного судна ( изоляция членов экипажа и подменного экипажа от эвакуируемых); 3) необходимостью карантина используемого воздушного судна. Также экипажи должны обучиться специальным навыкам обслуживания эвакуируемых пассажиров в средствах спец.защиты на борту.

Карантин используемого воздушного судна связан с необходимостью полной и длительной обработки всех элементов салона воздушного судна, в особенности - мягких частей кресел и заменой системы вентиляции, ведь самолет в воздухе - замкнутая система циркуляции воздуха.

Будет ли проведена соответствующая дезинфекция салона самолета и выдержан срок не эксплуатации судна после такого перелета, остается неизвестным, в то время как жизни людей подвергаются серьезной опасности.

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