Літак із українцями із Китаю прямує до аеропорту "Бориспіль" [ Редактировать ]
Літак з евакуйованими українцями з Китаю вилетів з Алмати і прямує до міжнародного аеропорту "Бориспіль". На сайті летовища очікуваний час прибуття лайнера сьома п'ятдесят. За попередньою інформацією, борт вивозить з Уханя 48 українців та 29 іноземців. Серед них громадяни Ізраїлю, Казахстану, Норвегії, Чорногорії, Аргентини, Панами, Коста-Рики, Домінікани, Еквадору та Іспанії.
У міністерстві охорони здоров'я повідомили, що разом із пасажирами на борту літака є троє медиків. У МОЗ запевнили: усі, хто контактував із пасажирами - це лікарі й водії - теж перебуватимуть на карантині два тижні. А от куди далі повезуть пасажирів - в уряді не повідомляють.
"Є 4 місця дислокації. Зважаючи на різні настрої, які ми спостерігаємо - ці місця не розголошуються сьогодні. Ці 4 місця готові до прийому громадян і іноземців. Всі структури знають, що мають робити. Повідомляю, що загроз немає. І не треба створювати паніку і зберігати здоровий глузд в першу чергу", - говорить Дмитро Коваль, перший заступник міністра охорони здоров'я.
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