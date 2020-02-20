У Канаді зіткнулися дві сотні автівок [ Редактировать ]
Масштабна ДТП у Канаді. На автостраді поблизу Монреаля зіткнулися дві сотні автівок. Дві людини загинуло, 150 травмувалися. Більшість автомобілів повністю розтрощені.
Через хурделицю та сильний вітер видимість на дорозі була поганою, машини рухалися зі швидкістю близько ста кілометрів на годину та почали таранити одна одну, спричинивши ланцюжкову реакцію.
Наразі рух на автостраді перекрили.
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