Правительство действует по принципу: "Все взять - и распродать". Власть продавливает распродажу земли. Сдает в концессию порты, намеревается передать в частное управление больницы и ВУЗы. Ищут способ "сбыть с рук" самые прибыльные, бюджетообразующие предприятия - "Укрзализныцю", "Укрпочту" и многое другое. При этом они надеются, что на фоне этих "оптовых распродаж" конкретные случаи преступного разбазаривания государственной собственности просто затеряются, и объекты "помельче" можно будет отдать и вовсе за бесценок.

Свежий пример. Фонд госимущества на днях продал на приватизационном аукционе комплекс отдыха НБУ "Прикарпатье" в г. Яремче. Здание общей площадью более 2 тысяч кв. м. и прилегающей территорией в 2,7 га ушло в частные руки за 17,3 миллионов гривен. А ведь не далее как летом прошлого года имело аукционную стоимость 64,4 млн грн!

При этом заместитель руководителя Фонда госимущества оптимистично заявил, что уже скоро ушедший с молотка комплекс станет одним из украшений города Яремчи!

Такая сделка - это откровенное преступление. Государству нанесены убытки на миллионы гривен. Это далеко не единственный пример такого "хозяйствования".

Оппозиция намерена обжаловать в суде результаты этого и других подобных аукционов. Мы будем обращаться в ГПУ, ГБР и другие правоохранительные органы с требованием провести тщательное расследование действий чиновников из ФГИ.

Пусть правительство не надеется, что сможет "по-тихому" все распродать. Мы будем отстаивать интересы государства и добиваться наказания для всех, кто разоряет украинское государство и украинский народ.

"Оппозиционная платформа - За жизнь"