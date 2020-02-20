Документальний фільм про сучасний Афганістан - презентували напередодні в Києві. На початку 80-х там точилися запеклі бої моджахедів і урядових військ за підтримки радянської армії.

Те, що залишилося на цій землі після Афганської війни - розруха та злидні - актуальне й тепер, вважає автор фільму. Він проїхав забороненими для людей маршрутами. Матеріал зафільмував смартфоном.

Найближчим часом стрічку покажуть на телебаченні та у столичному кінотеатрі "Жовтень".

Сотні кілометрів шляхами сучасного Афганістану. На початку 80-х тут проходили запеклі бої афганських моджахедів і урядових військ за підтримки радянської армії. Те, що залишилось на цій землі опісля Афганської війни - розруха та злидні, залишилось актуальним й майже через пів століття.

Автор фільму - військовий журналіст Роман Бочкала - проїхав забороненими для пересічних людей маршрутами. Знятого матеріалу на мобільний телефон вистачило, аби створити документальний фільм.

"Знімав я все на свій "айфон", в мене вже був такий досвід до цього. В Афганістані я діяв без спеціального дозволу, тому для того, аби показати життя зсередини, потрапити в щирі моменти, потрапити в життя і побачити яким є Афганістан, це я вважаю", - говорить Роман Бочкала, військовий журналіст.

Роман Бочкала відвідав багато екстремальних для сучасного туриста місць: Північна Корея, Сирія, Конго. Журналіст присвятив цьому свій youtube-канал. Але фільм про Афганістан став особливим. На території, яка закрита для світу в двадцять першому столітті люди живуть за правилами природнього відбору.

"Це була моя третя подорож до Афганістану. Мабуть, цього разу ми проїхали кілька тисяч кілометрів. Десь ми їх проїжджали, десь пролітали, бо в Афганістані є внутрішні авіалінії. Це, хоча і небезпечно, але користується попитом, бо в Афганістані іноді ще більш небезпечно рухатись наземним транспортом. Багато ділянок цієї країни контролює Талібан - терористичне угрупування. Власне це було моєю метою - з'ясувати, наскільки зараз таліби впливові в Афганістані", - говорить Роман Бочкала, військовий журналіст.

Найближчим часом фільм покажуть на телебаченні та у столичному кінотеатрі "Жовтень". В подальшому ж стрічку можна буде передивитись на ютуб-каналі Романа Бочкали.