Многие китайские клубы и фестивали перевели вечеринки и концерты в онлайн-режим после того, как города оказались закрыты из-за карантина, введенного из-за эпидемии нового коронавируса, передает ZN.UA.

Формат таких вечеринок впервые состоялся 31 января.

Фестиваль Bedroom Online Cloud Music Festival организовало агентство Music Festival RSS. Он прошел на сервисе Bilibili – китайском аналоге YouTube и стал настолько успешным, что повторялся снова и снова. А затем такой формат переняли и другие концерты.

Несмотря на то, что первые такие события проходили не вживую – на них транслировались нарезки из записанных выступлений артистов – они оказались очень популярны. Это происходило из-за того, что пользователи могли совместно наслаждаться музыкой и делиться впечатлениями онлайн, что было важно для тех, кто оказался заперт дома из-за карантина.

Позже к этому движению присоединились и ночные клубы, которые начали транслировать живые выступления диджеев на таких платформах, как Kuaishou и TikTok. За первые 30 минут подобной трансляции 10 февраля ночной клуб SIR TEEN из Пекина "посетили" 100 тысяч онлайн-пользователей, за всю же диджей-сессию их количество превысило 2,3 миллиона.

За несколько часов онлайн-вечеринки, которая прошла 9 февраля, клуб OneThird получил от пользователей 20 миллионов TikTok-монет (143 тысячи долларов).

Игроки электронной коммерции Taobao и Alibaba совместно с музыкальными компаниями организовали "концерт без встреч". Мероприятие прошло в День святого Валентина и привлекло четыре миллиона онлайн-зрителей, которые принесли 570 тысяч юаней (81,5 тысяча долларов) для медицинского персонала, борющегося с коронавирусом на передовой.

Напомним, самолет с украинцами из Уханя приземлился в Харькове.

Как сообщалось ранее, коронавирус в Китае "убил" более 2100 человек.