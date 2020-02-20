Коронавирус в Китае "убил" более 2100 человек [ Редактировать ]
В Китае, за последние сутки число жертв коронавируса COVID-19 выросло до 2 118 человек. Об этом сообщает Национальная комиссия по здравоохранению КНР.
Так, количество зараженных в Китае достигло пиковой точки - 74 576 человек. Вирусом болеют около 56 303 человек, более 11 тысяч находятся в тяжелом состоянии. Но, около 16 тысяч человек вылечились и вернулись домой.
За сутки новых заражений выявили 394 случая, 114 летальных исходов. А также, около 1 779 человек смогли вылечиться.
В Гонконге число зараженных стремительно растет. Так, заразилось около 65 человек, двое из них скончались. А также, на Тайване заразились 24 человека.
Ранее в пресс-службе ГСЧС Украины заявили, что для перевозки граждан, эвакуированных из китайского города Ухань, подготовлено 7 автобусов ГСЧС и привлечено 33 спасателя.
Известно, что прибывших из Китая на 14 дней поместят на карантин.
Ранее мы сообщали о том, что на лайнере Diamond Princess коронавирусом заразилось 44 американца. Читайте также о том, что коронавирус отправил китайцев тренироваться в интернет.
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