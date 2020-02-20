В Киеве на остановке нашли труп [ Редактировать ]
Труп на остановке/ Фото: rbc.ua
В четверг, 20 февраля, в Киеве на улице Николая Кибальчича обнаружили труп. Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.
"Тело было найдено на конечной остановке 555 маршрутки", - говорится в сообщении.
В данное время на месте происшествия работает полиция и следственно-оперативная группа.
Причина смерти выясняется.
Ранее мы писали о том, что женщина больше 10 лет хранила труп мужа.
Также читайте о том, что в Киеве случилось масштабное ДТП, есть пострадавшие.
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