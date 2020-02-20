Женщина из США почти 11 лет хранила в морозилке тело своего мертвого мужа. Об этом сообщает Associated Press.

Полицейские нашли в доме 75-летней женщины труп мужчины в морозильной камере. При мужчине также была нотариально заверенная записка с датой 2 декабря 2008 года. В ней говорилось о том, что его жена не причастна к его смерти.

Также из бумаги стало ясно, что мужчина несколько раз пытался покончить с собой, но супруга ему не позволяла. Поэтому американец указал в записке, что умрет не из-за суицида, чтобы не расстроить жену.

Предположительно мужчина болел раком. Как и когда он умер, и кто поместил его тело в морозилку неизвестно.

Представители полиции предполагают, что узнать детали инцидента им не удастся из-за давности происшествия.

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