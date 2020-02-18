В Киеве случилось масштабное ДТП, есть пострадавшие (видео) [ Редактировать ]
Во вторник, 18 февраля, в Киеве на проспекте Бажана произошло ДТП. О серьезном происшествии сообщает "Киев Оперативный".
По предварительной информации, авария случилась в сторону метро Харьковской. Кроме того, уточняется, что есть пострадавшие в масштабном ДТП.
На дороге затруднено движение транспортных средств. Все обстоятельства страшного происшествия предстоит выяснить правоохранителям.
Напомним, что в Броварах пьяный полицейский насмерть сбил человека. Мужчина сбил двух людей на пешеходном переходе. Один из них умер на месте. Полицейский во время ДТП был не на службе.
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