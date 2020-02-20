Украинцев напугало странное сообщение от Samsung [ Редактировать ]
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Пользователи смартфонов Samsung утром были напуганы странным сообщением от приложения Find My Mobile.
Многие владельцы трубок серии Samsung Galaxy начали жаловаться, что в уведомлениях было сообщение странного содержания с двумя единицами: "1, 1".
Нажатие на уведомление ничего не вызывает, и после тапа оно пропадает бесследно.
Пользователи в Twitter начали массово жаловаться, а некоторые даже не на шутку испугались — подумали, что кто-то ищет их смартфон (например, из-за того, что он был украден).
Aw shit I got this weird "find my mobile" notif and my dumb ass clicked on it and nothing happened but I'm lowkey creeped out now— Heaven's lust (@SusetheViktoria) February 20, 2020
Спустя несколько часов британский канал Samsung в Twitter прокомментировал случившийся инцидент. Южокорейская компания успокоила владельцев, и уверяет, что устройствам, которые получили сообщение, ничего не грозит.
Recently, a notification about “Find My Mobile 1” occurred on a limited number of Galaxy devices. This was sent unintentionally during an internal test and there is no effect on your device. We apologize for any inconvenience this may have caused our customers. ^LF— Samsung Help UK (@SamsungHelpUK) February 20, 2020
По словам производителя смартфонов, сообщения были непреднамеренно отправлены во время внутреннего теста.
В прошлом году аналогичный инцидент случился с OnePlus — компания ввела в замешательство пользователей своих смартфонов, случайно отправив им уведомление на китайском языке. Оказалось, что она тестировала одну из новых функций для обновления операционной системы, но что-то пошло не так.
Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как Samsung тайно разрабатывает уникальный смартфон. В то же время Samsung прекращает производство смартфонов в Китае.
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