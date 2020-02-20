В Киеве полицейские задержали мужчину, который подозревается в краже 300 тысяч гривен с банковского сейфа. Об этом сообщают в пресс-службе полиции Киева.

ЧП произошло на улице Евгения Коновальца, что в Печерском районе столицы.

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"В одном из отделений банка сработала сигнализация. Правоохранители, осмотрев место происшествия и просмотрев видео с камер наблюдения, установили, что неизвестный путем отжима входной двери проник в офис, откуда похитила из сейфа более 300 000 гривен", - говорится в сообщении.

Злоумышленника задержали. Им оказался 48-летний уроженец Донбасса.

Во время санкционированного обыска по месту жительства мужчины правоохранители обнаружили и изъяли похищенные денежные средства. По данному факту начато уголовное производство по ч. 4 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины.

Задержанному грозит до восьми лет лишения свободы.

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