Мужчину подозревают в краже крупной суммы из банковского сейфа [ Редактировать ]
В Киеве полицейские задержали мужчину, который подозревается в краже 300 тысяч гривен с банковского сейфа. Об этом сообщают в пресс-службе полиции Киева.
ЧП произошло на улице Евгения Коновальца, что в Печерском районе столицы.
"В одном из отделений банка сработала сигнализация. Правоохранители, осмотрев место происшествия и просмотрев видео с камер наблюдения, установили, что неизвестный путем отжима входной двери проник в офис, откуда похитила из сейфа более 300 000 гривен", - говорится в сообщении.
Злоумышленника задержали. Им оказался 48-летний уроженец Донбасса.
Во время санкционированного обыска по месту жительства мужчины правоохранители обнаружили и изъяли похищенные денежные средства. По данному факту начато уголовное производство по ч. 4 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины.
Задержанному грозит до восьми лет лишения свободы.
Ранее мы писали о том, что в Николаеве взорвали банкомат и похитили четверть миллиона гривен.
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