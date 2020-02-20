Министр экономики Милованов обещает украинцам сдавать в концессию не только порты и аэропорты, но и университеты и даже больницы. Об этом г-н министр заявил во время презентации очередной правительственной "стратегии": "По концессии я отметил, что у нас есть пакеты портов, аэропортов и вокзалов. В будущем, я думаю, возможно говорить и о больницах, и об университетах". А что дальше, г-н министр? Концессионные пенсионеры, полиция, армия, школы, страна?!

Как утверждает Милованов, "это зависит от конкретных условий и от конкретной стратегической задачи". А каковы реальные задачи этого правительства? Как утверждает министр экономики, основная идея экономической стратегии нынешнего Кабмина – создание рынка земли, рынка капитала, инвестиции в человеческий капитал (образование, здравоохранение) и создание рынка труда. То есть все на продажу: землю, труд, здравоохранение, социальную сферу, все!

Человек и обеспечение ему возможности нормальной жизни не находятся в центре внимания нынешней власти. У нее, у этой власти, совсем другие ценности…

Поэтому пенсии и зарплаты бюджетников остаются мизерными, а тарифы ‒ сверхвысокими. И сколько бы премьер Гончарук ни вещал, что "важно сравнивать месяц с месяцем – январь с январем – и в итоге люди за зиму заплатят меньше и за тепло, и за газ, чем в прошлом году", это неправда. Госстат сообщает, что тарифы на тепло и горячую воду в Украине в январе 2020-го были на 0,5% выше, чем в январе 2019-го.

Реальная социально-экономическая политика Кабмина Гончарука – это политика социал-дарвинизима, игнорирующая и мнение народа, включая неприятие земельной реформы 75% населения, и самые актуальные проблемы большей части населения страны: высокие цены и тарифы при низких зарплатах и пенсиях, развал здравоохранения, социального обеспечения, образования.

Виктор Медведчук,

председатель Политсовета партии

"Оппозиционная платформа ‒ За жизнь"