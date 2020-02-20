Представляются установщиками окон: в Киеве орудует банда мошенников [ Редактировать ]
Сразу в нескольких районах Киева были замечены люди подозрительной внешности, которые ходят по квартирам и предлагают услуги установки и ремонта окон. Информацией о подобных визитах люди делятся в соцсетях.
В частности, похожие ситуации были замечены на Нивках и Минском массиве.
Чего на самом деле хотят визитеры - точно неизвестно, но жители столицы подозревают, что это могут быть аферисты.
Житель Киева Евгений Опанасенко, который тоже столкнулся с этой ситуацией, после визита так называемых установщиков окон даже обратился в полицию, однако представители правоохранительных органов после проверки документов вынуждены были отпустить подозрительных личностей из-за отсутствия состава преступления. К слову, один из мужчин, которые ходили по квартирам, оказался гражданином России, а второй приехал из Минска.
"Личности прикрывались некой фирмой Rotta.com.ua. Пробил по Google - они действительно пользуются дурной репутацией", - пишет Опанасенко.
Жители Нивок в сообществе жителей района также активно обсуждают подозрительных представителей компании по установке окон.
"Сегодня наблюдали как человек 50-70 собрались возле рынка Турбота (Академика Туполева) получили задания и пошли по домам, собирать информацию о материальном положении и присутствии дома жильцов. Будьте бдительны, не открывайте двери посторонним лицам. Надо что-то с этим делать!", - пишут пользователи Facebook.
В комментариях пользователи пишут, что установщики окон ходят по квартирам группами по 4-7 человек.
Также они были замечены в Голосеевском районе Киева.
Люди призывают киевлян не открывать двери посторонним лицам и быть предельно осторожными.
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