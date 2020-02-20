Про коронавірус та прибуття українців з Китаю говорили і в парламенті. Нардепи обурені ситуацією та панікою, яка виникла в регіонах. Що вони про це думають? Та які ще питання на вустах в обранців?

Коли депутати сходилися до сесійної зали - літак з українцями з Китаю саме кружляв над Україною. Ситуацією обурені у всіх фракціях. І всі нардепи визнають - інформаційно не допрацювали.

"На округ Федота, с округа Федота на округ Якова, с округа Якова - на округ всякого везите", - оце вони зробили. Результат ми маємо: зганьбили всю країну, бо зараз весь світ дивиться - що це відбувається в країні. У нас літак з нашими громадянами літає над країною - немає де сісти", - наголосив Олексій Гончаренко, народний депутат, "Європейська солідарність".

"Вчора на комітеті не було згадано - ні МОЗом, ні головою комітету - чому там все ж таки є негромадяни України, з якою метою, чому ми їх веземо? Чи будуть вони розміщені разом з нашими? Більше б прозорості - людям було б спокійніше", - зазначила Наталія Піпа, народний депутат, "Голос".

"Люди до кінця не розуміють, що відбувається. Будемо пояснювати. Евакуювали ж здорових людей. У тих, в кого були ознаки захворювання - навіть ОРВІ - їх не брали на борт. Це - здорові люди. Причин для хвилювання - немає, є політичні ігрища - що стосуються обласних рад, які приймають суперечливі рішення", - наголосив Олександр Корнієнко, народний депутат, "Слуга народу".

Втім, якось вплинути на розміщення людей або на рішення Міністерства охорони здоров'я нардепи не можуть, тож залишається тільки коментувати. А от на кадрові зміни в НАБУ обранці вплинути можуть. Вчора профільний комітет рекомендував винести постанову про звільнення директора відомства Артема Ситника.

"Пан Ситник - щодо нього є рішення суду у звинуваченні у корупційних діяннях. Це є пряма норма, яка передбачає відсторонення його від посади. І те, що він досі займає цю посаду - я вважаю, це протизаконно! І Верховна Рада має приймати відповідне рішення", - заявив Микола Скорик, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя".

"Сьогодні пан Ситник перебуває в реєстрі корупціонерів. При цьому, закон прописаний таким чином, що практично немає можливості його звільнити. Єдину підставу, яку зараз обговорюють - це наявність обвинувального вироку, але вироку не було. Вирок - це рішення у кримінальній справі, а не в адміністративній", - наголосив Сергій Власенко, народний депутат, "Батьківщина".

"Законних підстав його звільняти - немає. Те, про що говорять деякі депутати, що Артем Ситник отримав адмінпротокол, пов'язаний з корупційним діянням, тому він не має морального права перебувати на цій посаді, - можливо, з моральної точки зору так, але такої підстави в законі немає. Дійсно, ми маємо справу із законодавчою діркою", - зазначила Галина Янченко, народний депутат, "Слуга народу".

Навіть якщо Рада і звільнить Ситника - через суд він зможе поновитися, - кажуть депутати. Бо так прописаний закон. Тож тепер замислились, як змінити законодавство і... з чим іти на місцеві вибори. Слуги народу вже почали боротьбу за міста та громади, за кожною областю закріпили так званих кураторів і потроху розбудовують мережу.

"Сумніваюся, що ми не переможемо, тому що на сьогоднішній день у нас доволі високий рівень підтримки. Ми будемо їздити і переконувати людей, що нам потрібно продовжувати ті кроки, які ми розпочали. Тут ви кажете - куратори, чи будуть вони відповідати, - я думаю, що це в цілому відповідальність команди, керівника штабу, обласної партійної організації", - заявив Олександр Качура, народний депутат, "Слуга народу".

"Никакие кураторы им не помогут, потому что общая ситуация такова, что люди каждый день теряют веру в этих слуг, особенно в свете протащить закон о продаже земли - без референдума, пытаясь переломать через колено общество. И я думаю, что у них будет очень неприятный сюрприз, когда начнутся местные выборы - они пройдут со значительно сниженным рейтингом, потому что сегодня уже люди задают вопрос: а кого и зачем они выбирали? По этому, кураторы их не спасут", - переконаний Юрій Бойко, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя".

Ну а що ж до земельного законопроекту, то від його розгляду в більшості втомились. Окрім поправок до документа нічого іншого проголосувати неможливо, через це робота Ради буде заблокована більше ніж на місяць.

"На сьогоднішній день у ВР ми пройшли трохи більше 600 правок. Якщо в такому режимі ми будем працювати - то, ви прекрасно розумієте і можете логічно підрахувати, що це займе у нас наступні два місяці. Завтра зранку голова ВР збере представників опозиційних сил і запропонує інший варіант для того, щоб вони зняли свої правки", - зазначив Олександр Халімон, народний депутат, "Слуга народу".

"Опозиционния платформа - За жизнь" заблокировала в турборежиме распродажу Украины и украинской земли. И по этому, по каждой своей поправке, три тысячи раз, мы слугам народа скажем, что они не имеют права распродавать Украину. Пусть идут на всеукраинский референдум и спросят у людей", - підкреслила Наталія Королевська, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя".

Тож, з огляду на кількість поправок, земельний законопроект ухвалять не раніше квітня. А внести розмаїття в роботу народних обранців може хіба що година запитань до уряду. Вона завтра і збігається зі звітом Кабінету Міністрів.