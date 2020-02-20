Олена Мендалюк розповіла про події в Нових Санджарах.

Насправді автобуси прибули кілька хвилин тому до Нових Санджар. Автобуси буквально прорвалися через блокади людей до медичного центру. Те що ми побачили: люди блокували автобуси, робили живі ланцюги і хотіли заблокувати автівками дорогу.

На дорогу люди повикидали дерева, шини та гілки. Але автобусам та бронетехніці вдалося прорвати барикаду.

Зараз ми знаходимося біля самого входу до медичного центру. Повністю усі підходи та доржки перекриті бійцями Національної гвардії.

Люди дуже обурені тим що відбувається, тому що бояться заразитися від людей, які будуть перебувати тут на карантині.

Зараз були декілька сутичок, але це поодинокі випадки. Людей переводять до корпусу, де вони будуть проживати.

Протестувальники залишаються на місцях і нікуди не збираються йти.