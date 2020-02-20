Протести, силовики і бронетехніка: як Україна зустріла евакуйованих з Уханя [ Редактировать ]
Олена Мендалюк розповіла про події в Нових Санджарах.
Насправді автобуси прибули кілька хвилин тому до Нових Санджар. Автобуси буквально прорвалися через блокади людей до медичного центру. Те що ми побачили: люди блокували автобуси, робили живі ланцюги і хотіли заблокувати автівками дорогу.
На дорогу люди повикидали дерева, шини та гілки. Але автобусам та бронетехніці вдалося прорвати барикаду.
Зараз ми знаходимося біля самого входу до медичного центру. Повністю усі підходи та доржки перекриті бійцями Національної гвардії.
Люди дуже обурені тим що відбувається, тому що бояться заразитися від людей, які будуть перебувати тут на карантині.
Зараз були декілька сутичок, але це поодинокі випадки. Людей переводять до корпусу, де вони будуть проживати.
Протестувальники залишаються на місцях і нікуди не збираються йти.
по теме
Бросают камни и грозят сжечь санаторий: протесты в Новых Санжарах набирают обороты
В четверг, 20 февраля, в Новых Санжарах под Полтавой снова начались массовые столкновения
Уехал на работу и не вернулся: в Киеве четыре месяца ищут парня
В Киеве пропал 22-летний парень
Полка в поезде сломала пассажирке позвоночник
В поезде "Киев - Бердянск" на пассажирку упала полка в поезде
В "Борисполе" приземлился самолет с украинцами
В четверг, 20 февраля, в Украину вернулись эвакуированные украинцы из Уханя
Самолет с эвакуированными украинцам летит в Киев
В четверг, 20 февраля, в Украину вернулись эвакуированные украинцы