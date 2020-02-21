24 людини затримані, 9 поліцейських постраждало. Такі результати заворушень у Нових Санжарах Полтавської області.

Автобуси з людьми, яких евакуювали з Уханя, у буквальному розумінні проривалися через барикади, які облаштували місцеві жителі. Як все відбувалося - в наступному матеріалі.

По справжньому гаряче у Нових Санжарах стало вже ввечері. Майже добу місцеві жителі тримають блокади, щоб не пропустити автобусів із людьми, яких евакуювали з Уханя. Правоохоронцям вдалося звільнити проїзд від автівок. Проте люди не відступали. Хто чергував біля шин, а кому вже було "весело" - просто лягали під ноги поліціянтам. Час від часу зчинялася штовханина. Хтось намагався прорвати колону правоохоронців автівкою.

Після невдалих спроб прорвати кордони правоохоронців, люди перекрили кожну вулицю, яка вела до медичного центру "Нові Санжари" Національної гвардії. Де стояли живим ланцюгом, а де влаштували ціле згарище. Просто посеред дороги накидали гілля, цеглу та шини. Вогонь здіймався на кілька метрів. Коли ж побачили автобуси з евакуйованими, почали кидати в них каміння.

Поліція оточила автобуси щільним кільцем і супроводила їх аж до самого медичного центру. Журналістів за паркан не пустили. На місце приїхав Олексій Гончарук з командою міністрів. Згодом медійникам прозвітував, евакуйовані нарешті у безпеці. Особисто перевірив умови їхнього перебування на наступні 14 днів.

"Зараз усі люди, які були евакуйовані - вони здорові. Тобто, немає підстав вважати, що вони мають захворювання. Зараз закінчуються останні технічні приготування і організаційні заходи для того, щоб люди могли комфортно розміститися. Ми перевірили і поспілкувалися з людьми, які перебувають у корпусах, перевірили і переконалися у тому, що вони забезпечені, що вони в теплі і забезпечені усім необхідним, харчуванням", - зазначив Олексій Гончарук, прем'єр-міністр України.

Аби заспокоїти місцеве населення, що для них перебування евакуйованих у медичному центрі не становить жодної загрози - міністр Охорони здоров'я України Зоряна Скалецька заявила: проходитиме карантин разом із людьми у повній ізоляції.

"Особи, які були взяті на борт - вони на сьогодні всі перевірені і ознак хвороби коронавірусу чи будь-якої іншої вірусної ориспіраторної хвороби - немає. Ці особи є здоровими. На сьогодні ми говоримо, що особи здорові і ізольовані приміщення і для того, щоб уникнути комунікації з іншими, які вони комунікували раніше. Якщо ми говоримо про надання медичної допомоги у разі виявлення ознак симптоматики, пов'язані з коронавірусом, - для цього є в інфекційній лікарні спеціально підготовлених", - наголосила Зоряна Скалецька, міністр охорони здоров'я України.

У поліції за фактом заворушень відкрили два кримінальні провадження - це, зокрема: масові заворушення та погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу. У сутичках постраждали 9 поліціянтів.

"Затримано зранку 17 чоловік і ввечері затримано ще 7 чоловік. Розслідування триває, діям кожного громадянина буде надана правова оцінка", - наголосив Ігор Клименко, голова Нацполіції.

З-під стін медичного центру обурені місцеві жителі розійшлися вже близько опівночі.