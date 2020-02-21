Американські інженери з університету Джона Хопкінса створили унікального робота. Гнучкий довгий механізм імітує рухи змії, завдяки чому може рухатися нерівною поверхнею і проникати у важкодоступні місця.

Для виготовлення штучного плазуна науковці досліджували життя цих тварин, - як вони рухаються, долаючи перешкоди. Робот має пройти ще кілька тестувань, і в майбутньому може бути використаний для різноманітних пошукових і дослідницьких операцій.