"Жирний" або масний четвер відсвяткували у Польщі. У цей день, напередодні Великого посту, - попри будь-яку дієту та надмірну вагу, - кожен має з'їсти "пончик на щастя".

Згідно з повір'ям, той, хто не скуштує жодного пиріжка, - не матиме успіху впродовж року. Традиційно поляки випікають або купують дріжджові пончики чи хрустики, іноді з начинкою. У Кракові ентузіасти влаштували змагання на швидкісне поїдання тістечок. Кажуть, у святковий день від них лише користь.

"Кажуть, у такий день від випічки не товстішають. У кожному тістечку 300-500 калорій, щоб спалити їх - треба багато сміятися і танцювати", - наголошує Маріан Сатал, організатор змагання.