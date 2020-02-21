Нашої з вами допомоги потребує Максим Антоненко. Хлопець має вроджену хворобу - анемію Блекфен-Даймонда. 10 років тому Максимові зробили успішну трансплантацію кісткового мозку в німецькій клініці. Втім, нині юнак бореться зі страшними наслідками. І потребує термінового обстеження у тій клініці, де його оперували.

Щоб поїхати до Франкфурта, родині необхідна непідйомна для них сума - понад 20 тисяч євро.

Перші 16 років свого життя Максим Антоненко жив лише завдяки переливанням донорської крові. Цю процедуру хлопцеві робили кожні два-три тижні. Навчався дистанційно, адже ходити до школи не вистачало сил. Усе через вроджену хворобу - анемію Блекфен-Даймонда.

"Отсутствует предшественник, который вырабатывает у взрослых людей эритроциты. Соответственно, гемоглобин не доставляется в достаточном количестве во все органы и ткани человека", - зазначила Наталія Кубаля, завідувачка відділення онкогематології Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит".

10 років тому у Німеччині Максиму зробили успішну трансплантацію кісткового мозку. Відтоді від анемії юнак більше не страждає. Однак, з'явилася інша небезпека - від частих переливань крові хлопець став вразливим до інфекцій. Нині мама підходить до сина лише у масці - боїться заразити.

"Зараз у мене температура, я дуже хвилююся, як це буде - в одній кімнаті".

Усе починалося зі звичайного стоматиту, та вилікувати його не вдалося. Нині Максим не може навіть говорити. На те, щоб ходити, бракує сили, а спати не може - від болю. Лікарі підозрюють: стан здоров'я погіршився через відторгнення донорського кісткового мозку, втім встановити точний діагноз в Україні - не можуть.

"Тяжелое поражение ротовой полости, языка. Оно не относится к разряду каких-то классических или стандартных инфекций. Коллеги из той клиники, которая его наблюдала, заподозрили, что у него вот такое редкое, отдаленное осложнение трансплантации РТПХ - это реакция "трансплантант против хозяина", - наголосила Наталія Кубаля, завідувач відділенням онкогематології Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит".

"Йому потрібно зробити біопсію в першу чергу, комплексну діагностику, і для цього потрібно приїхати туди в клініку. Йому зараз призначають різні курси лікування, він їх проходить, але немає ніяких результатів. Тільки на пару днів, а тоді знову погіршення", - стурбована Єлизавета Антоненко, мама Максима.

Для обстеження у німецькій клініці необхідно понад 20 тисяч євро. Мама виховує сина сама, тож така сума для родини непосильна. Максим щодня ризикує підхопити нову інфекцію - адже родина мешкає в гуртожитку. Часу на порятунку обмаль, але хлопець має реальні шанси повністю одужати.

Для порятунку Максима важлива кожна гривня. Допомогти хлопцеві подолати недугу можете і ви. Необхідні реквізити - зараз на вашому екрані. Не будьте байдужими!

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Антоненко Єлизавета Іванівна

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