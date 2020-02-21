Щонайменше двоє людей загинули, ще 11 постраждали. В австралійському штаті Вікторія пасажирський поїзд злетів із рейок.

Потяг прямував за маршрутом "Сідней - Мельбурн", у ньому їхали понад 150 пасажирів. На місце інциденту прибули надзвичайники та вертоліт швидкої допомоги. Рятувальникам знадобилося кілька годин, щоб розчистити колії та визволити пасажирів із залізної пастки.

Причини аварії ще з'ясовують, рух вже відновили.