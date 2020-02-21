В пятницу, 21 февраля, Министерство здравоохранения Сингапура сообщило, что общее число выздоровевших от коронавируса пациентов составило 47 человек. Об этом сообщает пресс-службу ведомства.

По последним данным, из больниц были выписаны десять человек, у которых ранее диагностировали коронавирус.

"Еще десять человек, у которых была инфекция COVID-19, выписаны сегодня из больницы. Всего 47 (пациентов - ред.) вылечились от инфекции и выписаны из больницы", - говорится в сообщении.

Всего в стране было зафиксировано 86 случаев заболевания коронавирусом.

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