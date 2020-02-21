Ями, вибоїни, а подекуди і взагалі без асфальту. Суцільне бездоріжжя змучило жителів Мукачівщини. Чи не щодня ремонтують автівки. На "швидку" допомогу доводиться чекати годинами. Жителі села Барбове роками пишуть звернення до чиновників всіх рівнів, однак досі їх не чують. Тому жителі вирішили підійти до вирішення своєї проблеми творчо. Організували флешмоб.

Тетяна Годьмаш, сімейний лікар у селі Барбово. Аби дістатися до пацієнтів, щодня велосипедом долає сотні ям.

"Коли я йду вночі на виклик, даже в день я можу сякими прийти дорогами. 7 см глубина ями", - говорить Тетяна Годьмаш, сімейний лікар с. Барбово.

Не в змозі доїхати вчасно до захворілих і швидка.

"Ми визивали скору у час Києва, а она прийшла у 5 Києва із-за поганої дороги", - говорить Світлана Делеган, житель с. Барбово.

У Барбові кожна вулиця у вибоїнах. А ще в селі є об’їзна дорога на Мукачеве. Але і вона не проїзна.

Жителі не перший рік звертаються до чиновників з проханням зробити тут бодай ямковий ремонт, якого не було десятки років. У 2018 році Мукачівська РДА ,відповідальна за цю дорогу, оголосила тендер на проведення ремонту. Та далі справа не зрушила.

"Він був викладений в тендер. На його фінансування передбачалося 1,5 млн грн ці кошти були виділені. Потім їх забрали ці кошти по якійсь причині, я тоді не працював тому не знаю", - говорить Олександр Радиш, голова Мукачівської РДА.

Аби привернути увагу чиновників до своїх доріг - селяни вдалися до креативу. Організували флешмоб. Створили групу в соціальних мережах. Де малюнками демонстрували буденні проблеми, з якими щодня стикаються через погану дорогу.

"Це фотозона, на цьому місці можуть всі люди які підтримують ремонт нашої дороги при бажанні взяти і сфотографуватися виставити", - говорить Іван Олексій, житель с. Барбово.

Та окрім флешмобу, селяни почали збирати кошти, аби самим полагодити дорогу.

"Купилисьме асфальт бисьме засипали тоті ями би нам чуть чуть легше ходити на машинах", - говорить Василь Ковальчук, житель с. Барбово.

В районній раді кажуть, з березня всі шляхи передають на баланс служби автомобільних доріг області. Розробили кошторис, в який входить ремонт дороги в Барбові і в сусідніх селах. 19 кілометрів на три села оцінили у 66 мільйони гривень. Однак чи візьмуться за неї цього року, чиновники не впевнені. Селяни ж сподіваються, що їхній флешмоб вплине на чиновників.

"Ну скільки можна Вас просити дорогу в Барбові зробити. Зробіть, будь ласка, для дітей ми просим вас як у людей, щоб ми могли до школи йти і обув трішки берегти ", - говорить Роман Моршуш, житель с. Барбово.