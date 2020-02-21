Освітянський скандал на Черкащині. У новоствореній Таганчанській ОТГ без роботи залишився майже весь педагогічний колектив сільської школи. Ще на початку вересня ОТГ взяла на баланс у району шкільну будівлю і створила на його базі ліцей. Поки керівництво громади поралося з документами та ліцензіями на новий навчальний заклад, учителі працювали. Утім наприкінці січня школу ліквідували, а 14 педагогів залишили на вулиці.

Про таких як вона кажуть - молодий, перспективний фахівець. Та Юлію - викладача іноземної мови звільнили однією з перших - 12 лютого, навіть попри те, що вона мати одиначка. Після створення у Таганчі ОТГ, її керівництво взялося за реорганізацію шкіл. Фізично сільська школа працює, але юридично тепер це ліцей.

"Я проводила уроки, але на моє місце вже була прийнята людина, тобто були навіть такі неприємні ситуації, коли ми разом заходимо в один клас і я проводжу урок, ця людина просто сидить на уроці і отримує заробітну плату", - говорить Юлія Пертович, колишній вчитель Таганчанської школи.

У такій ситуації опинилися 13 викладачів та директор школи. Три місяці, під час передачі таганчанської школи з балансу району на баланс ОТГ, вони взагалі не отримували зарплату. З серпня по лютий в одному приміщенні юридично функціонували два заклади - школа та ліцей.

"Воно було зроблено спеціально, іменно щоб дотягнути до цього моменту, коли потрібно буде ліквідовувати навчальний заклад ", - говорить Сергій Гарбуз, колишній директор Таганчанської школи.

Обурені діями керівництва ОТГ і батьки школярів. Кажуть, ще з вересня, нова дирекція змушувала їх писати заяви на переведення дітей зі школи у ліцей. Запевняють, тим хто не подав заяви - погрожували не видати атестати.

"Діти всі ці тяжко переносять, вони говорять - мама, мені снилася класна Катерина Миколаївна - це нормально? ".

Зі старого педколективу зі складом 21 викладач у ліцеї залишили лише п'ять. Решта - нові. Керівник селищного відділу освіти запевняє, на навчальний процес це не впливає. Та ледве батьки і колишні учителі вступають у діалог - тікає.

"Переведення учнів до ліцею здійснюється до початку навчального року, акцентую вашу увагу, і згідно положення про освітній округ, почекайте? Куди ви тікаєте? ".

Керівництво ОТГ запевняє, що вчителів попереджали, пропонували написати заяви на звільнення і одночасно на працевлаштування до ліцею - ті начеб-то відмовились. А щодо невиплати зарплат, то винуватять районний відділ освіти, нібито, ті зволікали з передачею закладу їм на баланс.

"Канівський район зробив грубєйше порушення трудового законодавства, це кримінальна справа", - говорить Олег Лактіонов, голова Таганчарської ОТГ.

Невиплатою зарплат зайнялася прокуратура.

"Проводиться судово-економічна експертиза, яка перевіряє, були надані на неї всі документи які ми вилучали і визначає саме головне - хто в цьому винен. Чи це районна рада, чи Таганчанська ОТГ", - говорить Олександр Кириченко, заступник керівника Золотонінської місцевої прокуратури.

Тим часом звільнений педколектив подав колективний цивільний позов на відновлення їх на посаді.