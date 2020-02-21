Японія запустить місію для дослідження супутників Марса. Апарат відправлять у лютому 2024 року.

Він сяде на поверхні Фобоса і Деймоса, збере щонайменше 10 грамів ґрунту, і доправить зразки на Землю. Це вже друга подібна операція на супутниках Червоної планети. З часом на них планують облаштувати бази, на яких можна буде розмістити наукові станції з людьми. Запланована місія з відбору зразків ґрунту допоможе тестувати технологію, що згодом буде застосована під час висадки на поверхню Марса.