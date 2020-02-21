Український боксер побореться за пояс чемпіона WBO International [ Редактировать ]
Боксерське шоу на "Інтері". Вже завтра у Броварах відбудеться поєдинок за пояс чемпіона WBO International у легкій вазі. Проти володаря цього титулу, українця Дениса Берінчика у ринг вийде спортсмен із Аргентини. На відкритому тренуванні побував наш кореспондент, Даніїл Снісар.
12 безпрограшних поєдинків, сім з яких для суперників завершувались нокаутом. Український боксер - Денис Берінчик - володар чималої кількості титулів. Пояс чемпіона WBO International здобув у 2018 і вже двічі його відстоював. Завтра свій чемпіонський титул у легкіій вазі боксер захищатиме у Броварах. У ринзі Берінчику протистоятиме аргентинський боксер.
"Есть у него бои, где он соперника вырубал и отключал. Сам встает, падает и опять бьет. Конечно, есть план - поработать все 12 раундов. Но есть понятие "лаки баунч" - это сильный удар и он у меня есть. Я неслабо бью. Но и не сильный нокаутер. Могу, конечно, выключить человека", - говорить Денис Берінчик, інтернаціональний чемпіон за версією WBO у легкій вазі.
Ектору Сармієнто - 26 років. Суперник Берінчика живе та тренується в Аргентині. Боксує в стійці правші. На профринзі провів 22 поєдинки, виборов 21 перемогу, 14 з яких - достроково.
"Я дуже серйозно поставився до тренувань. Переглянув чимало відео з поєдинків із участю Дениса Берінчика. Я вважаю що він гідний та доволі успішний суперник. Це він неодноразово доводив на ринзі. Мені здається, що бій насправді буде видовищним. Ми приїхали сюди готові до протистояння", - говорить Ектор Сармієнто, чемпіон Аргентини за версією FAB у напівлегкій вазі.
В андеркарті шоу битиметься чернігівчанин Дмитро Митрофанов. На ринзі наш боксер зійдеться з узбекським спорстменом, Улугбеком Собіровим, на прізвисько "Хоробре серце".
"Его бои пересматривали с тренером. Очень крепкий парень - идет вперед, защищается хорошо и руками, и корпусом. В ожидании наилучшего. Постараюсь показать і покажу свой лучший бокс, которій я умею", - говорить Дмитро Митрофанов, український боксер.
Також в андеркарті боксерського шоу Макс Бурсак вийде в ринг проти росіянина Максима Смірнова. Сьогодні усі боксери пройшли офіційну процедуру зважування. Загалом у Броварах відбудеться 8 поєдинків. Головні з яких транслюватиме й наш телеканал.
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