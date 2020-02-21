Фото: в Китае от коронавируса умер врач / smehh.mirtesen.ru

В китайском городе Ухане от осложнений, вызванных коронавирусом COVID-19, умер 29-летний врач Пэн Иньхуа, работавший в одной из больниц, которая принимала зараженных. Об этом сообщает The Guardian.

Отмечается, что Пэн Иньхуа, работавший в отделении респираторных вирусных инфекций и интенсивной терапии в Первой народной больнице района Цзянся, подхватил инфекцию, работая на "передовой".

Его госпитализировали 25 января, а 30 числа его состояние резко ухудшилось. Спустя три недели он умер.

При этом издание отмечает, что врач, специализировавшийся на респираторной и критической медицине, отложил свадьбу, чтобы продолжить лечение пациентов с коронавирусом. Он планировал жениться во время китайского нового года.

Напомним, в четверг, 20 февраля, в Украину вернулись эвакуированные из Уханя. Их разместили на карантин в медцентре Нацгвардии "Новые Санжары".

Ранее в Италии зафиксировали один из первых случаев коронавируса.